Ljubljana, 4. junija - Državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc in direktorica direkcije za vode Neža Kodre bosta danes ob 15. uri pred Gasilskim domom Boračeva na Kapelski cesti 26 v Radencih dali izjavo za javnost v okviru ogleda posledic ponedeljkovega neurja v občinah Gornja Radgona in Radenci, so sporočili z ministrstva.