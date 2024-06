Pobuda (P)ostani del moštva vabi k darovanju krvi

Brdo pri Kranju/Maribor/Hoče, 4. junija - Ob dnevu slovenskega krvodajalstva so Rdeči križ Slovenije, Zavod RS za transfuzijsko medicino ter Zveza nogometnih sodnikov Slovenije s podporo Nogometne zveze Slovenije predstavili pobudo (P)ostani del moštva. Z njo športne navdušence in vse druge vabijo k darovanju krvi. Letošnji ambasadorji in podporniki krvodajalstva so tako nogometni sodniki.