Southgate zadovoljen z videnim ob zmagi nad BiH

Newcastle, 4. junija - Angleška nogometna reprezentanca, ki se bo na bližajočem se evropskem prvenstvu v Nemčiji v skupini C merila tudi s Slovenijo, je v ponedeljek zvečer opravila predzadnji test. Na pripravljalni tekmi v Newcastlu je premagala Bosno in Hercegovino s 3:0. Čeprav so Angleži dva gola dosegli čisto ob koncu, je selektor Gareth Souhgate zadovoljen.