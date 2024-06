V Konzorciju razstava Bologna po Bologni s 350 tujimi knjigami za otroke

Ljubljana, 4. junija - V Konzorciju so dopoldne odprli razstavo tujih knjig za otroke Bologna po Bologni, na kateri bo do sobote na ogled izbor 350 nagrajenih oz. kakovostnih tujih knjig, zlasti z evropskega prostora. Pri postavitvi razstave, ki je letos že 31. po vrsti, že od začetka sodelujejo Mladinska knjiga, Pionirska knjižnica in Slovenska sekcija IBBY.