V piranskem mandraču našli moško truplo

Koper, 4. junija - Policijsko upravo (PU) Koper so danes ob 9. uri obvestili, da se pod plavajočim pomolom v piranskem mandraču v morju nahaja mrtev moški. Truplo so iz morja dvignili gasilci. Na kraju je bil tudi zdravnik, ki na truplu ni ugotovil sumljivih okoliščin in znakov nasilja. Odredil je sanitarno obdukcijo, so sporočili s PU Koper.