Še vedno najpogostejši imeni Marija in Franc, med priimki pa Novak

Ljubljana, 4. junija - V Sloveniji se je število imen in priimkov znova povečalo. Na začetku tega leta smo imeli prebivalci več kot 62.000 različnih imen in skoraj 139.000 različnih priimkov. Na lestvici najpogostejših ni sprememb, saj na vrhu ostajata imeni Marija in Franc, med priimki pa Novak, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).