V Sloveniji leta 2022 obratovalo 863 naprav za ravnanje z odpadki

Ljubljana, 8. junija - V Sloveniji je leta 2022 obratovalo 270 naprav za recikliranje odpadkov, 577 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem in 13 naprav za energetsko predelavo odpadkov. Odpadke so poleg tega odstranjevali v treh napravah za sežig in odlagali na 17 odlagališčih, je ta teden sporočil državni statistični urad.