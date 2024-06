Mreža MaMa z nacionalno kampanjo spodbuja mlade k evropskim volitvam

Ljubljana, 4. junija - Mladi so na regijskih dogodkih Mreže Mama kot najpomembnejše tematike izpostavili izobraževanje, dostopna stanovanja, mir in varnost, so sporočili iz organizacije. Mlade, zlasti tiste, ki so pri 18 letih dobili volilno pravico in s tem pomembno moč soodločanja o svojih prihodnosti, z nacionalno kampanjo spodbujajo k udeležbi na evropskih volitvah.