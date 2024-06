Obseg proizvodnje marca večji

Ljubljana, 4. junija - Skupni obseg proizvodnje v slovenskem gospodarstvu se je marca skupno povečal tako na mesečni in medletni ravni kot tudi na ravni celotnega prvega četrtletja. Na mesečni ravni se je povečal za 0,6 odstotka, rast pa so zabeležili v storitvenih dejavnostih in trgovini, je danes objavil statistični urad.