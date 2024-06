London/Pariz/Frankfurt, 4. junija - Indeksi na evropskih borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče, s čimer so sledili dogajanju na azijskih borzah. Evropski vlagatelji so sicer ta teden v pričakovanju seje sveta Evropske centralne banke (ECB), na kateri naj bi znižali obrestne mere.