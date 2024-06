OKS in STO predstavila nacionalno kampanjo Pariz 2024

Ljubljana, 4. junija - Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS) in Slovenska turistična organizacija (STO) sta 52 dni pred uradnim začetkom olimpijskih iger v Parizu predstavila nacionalno kampanjo Pariz 2024. Projekt združuje edinstvenost slovenskega športa s turističnimi in z gospodarskimi priložnostmi Slovenije doma in po svetu.