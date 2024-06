Na soočenju večina strank za preferenčni glas, a nekatere zaradi nedorečenosti za glasovanje proti

Ljubljana, 3. junija - Zagovorniki in nasprotniki uvedbe preferenčnega glasu na volitvah poslancev v DZ so pred posvetovalnim referendumom, ki bo 9. junija, na Televiziji Slovenija soočili argumente. Zagovorniki so izpostavljali večji vpliv volivcev na izbiro poslancev, nasprotniki pa so opozorili na to, da še ni jasno, na kakšen način bi preferenčni glas uredili.