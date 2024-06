OZP podprl predlog za priznanje Palestine

Ljubljana, 3. junija - Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je danes podprl predlog vlade za priznanje neodvisnosti in suverenosti Palestine. Za sklep je glasovalo devet članov odbora, proti so bili trije poslanci SDS. Podporo so v razpravi napovedali poslanci koalicijskih strank, na drugi strani pa so razloge proti nizali poslanci SDS in NSi.