Mladinska predstava gledališča Glej prihodnji teden v Montpellieru

Montpellier, 5. junija - V francoskem Montpellieru bo prihodnji teden gostovala mladinska avtorska predstava Si to, kar ješ v produkciji gledališča Glej. Predstava je nastala kot omnibus uporov, od manjših do velikih v kontekstu časa nekdanje države Jugoslavije. Izvedli jo bodo trikrat med 13. in 15. junijem.