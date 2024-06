Matej Tonin (EPP/NSi) - prvak NSi z domačega še na bruseljski politični parket

Ljubljana, 10. junija - Prvak NSi in na tokratnih evropskih volitvah nosilec liste Matej Tonin je po letih delovanja v domači politiki z izvolitvijo dobil priložnost, da se preizkusi še na evropskem političnem parketu. V kampanji je izpostavljal boj za ohranjanje evropskega načina življenja, razumen zeleni prehod in strožji pristop do ilegalnih migracij.