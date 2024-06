Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 3. junija - Indeksi na newyorških borzah v uvodnem delu današnjega trgovanja nimajo enotnega predznaka. Vlagatelji so v pričakovanju četrtkove seje sveta Evropske centralne banke (ECB), na kateri naj bi znižali evrske obrestne mere, in petkove objave podatkov s trga dela v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.