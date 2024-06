Predsednica republike in ministri za razvoj nepristranske in etične umetne inteligence

Mengeš, 4. junija - Sistemi umetne inteligence, razviti v EU, morajo biti nepristranski, etični in pod človeškim nadzorom, je na nacionalni konferenci o umetni inteligenci poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. K pametnemu in odgovornemu razvoju umetne inteligence so pozvali tudi ministri Tanja Fajon, Emilija Stojmenova Duh in Marjan Šarec.