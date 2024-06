Na posvetu v državnem svetu o izzivih slovenske gozdno-lesne verige

Ljubljana, 3. junija - Deležniki gozdno-lesne verige so na današnjem posvetu v državnem svetu izmenjali poglede na težave v verigi in možne rešitve. Slišati je bilo očitke na račun družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), češ da je premočna in zato odgovorna za veliko težav. Njeni predstavniki so to zavrnili. Prepričani so, da je bil posvet zasnovan kot napad nanje.