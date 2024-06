Koalicija kritična do predloga SDS za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine

Ljubljana, 3. junija - Vladajoča koalicija je bila danes kritična do predloga za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine, ki ga je vložila največja opozicijska stranka SDS. Potezo je označila kot pričakovano in ponovila, da bi Slovenija s priznanjem Palestine prispevala k miru v Gazi in pritisnila na izraelsko oblast, naj sede za pogajalsko mizo.