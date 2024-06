Nič od tega in DeSUS ter Dobra država kritični, ker niso povabljeni na vsa televizijska soočenja

Ljubljana, 3. junija - Predstavniki strank Nič od tega in DeSUS ter Dobra država so kritični do tega, da so bili izločeni iz nekaterih televizijskih soočenj pred evropskimi volitvami na komercialnih televizijah. Javnomnenjske ankete, ki pa po njihovem mnenju niso verodostojne, jim namreč kažejo slabši rezultat. Enakopravno obravnavo zahtevajo tudi s protestnim pismom.