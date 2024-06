Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov

Ljubljana, 3. junija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je danes na portalu eVŠ objavilo razpis za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov za študijsko leto 2024/2025. Skupaj je razpisanih 11.950 mest za subvencionirano bivanje, prošnja za sprejem in podaljšanje bivanja pa se lahko odda od 1. julija.