V mandatu aktualne vlade rekordne naložbe v cestno omrežje

Ljubljana, 3. junija - Ministrstvo za infrastrukturo v državnih proračunih vsako leto več sredstev zagotavlja za razvoj, gradnjo in investicijsko vzdrževanje skoraj 6000 kilometrov državnih cest. "V tem mandatu so investicije v državno cestno omrežje najvišje doslej, saj smo jih povečali za 130 milijonov evrov," so danes sporočili z ministrstva.