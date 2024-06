Od torka predčasno glasovanje pred evropskimi volitvami in referendumi

Ljubljana, 3. junija - Predčasno glasovanje pred evropskimi volitvami in posvetovalnimi referendumi bo od torka do četrtka, v sredo pa se izteče rok za prijavo še za nekatere posebne oblike glasovanja. Na volilni dan bodo prvi neuradni izidi referendumskega odločanja znani po 21. uri, na izide volitev poslancev v Evropski parlament pa bo treba počakati do 23. ure.