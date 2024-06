Kriminalisti po obsežni preiskavi s področja prepovedanih drog pridržali 13 članov kriminalne združbe

Celje, 3. junija - Celjski kriminalisti so v sodelovanju s kriminalisti Generalne policijske uprave konec prejšnjega tedna zaključili z obsežno kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Celje. Trinajstim članom kriminalne združbe so odvzeli prostost in zasegli več prepovedanih drog.