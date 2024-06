Sindikat delavcev prometa še brez dogovora z vodstvom Pošte Slovenije

Ljubljana, 3. junija - V Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) so kritični do poslovodstva Pošte Slovenije, s katerim še niso sklenili dogovora, medtem ko ga je vodstvo Pošte sklenilo z drugim reprezentativnim sindikatom SPD. Ta po oceni SDPZ zaposlenim ne prinaša ničesar, hkrati pa posega v njihovo sindikalno delo.