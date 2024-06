Slovenija leta 2026 gostiteljica EP v gorskih tekih

Ljubljana, 3. junija - Slovenija bo leta 2026 gostila evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih. Na drugem EP, ki je minuli konec tedna potekal v francoskem Annecyju, so razglasili organizatorja tretje izvedbe tekmovanja. To je postal Kamnik, ki bo osrednje prizorišče prvenstva, teki bodo potekali tudi na Veliko planino.