Ljubljana, 3. junija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski zdrsnil 0,13 odstotka v minus. Pod gladino so ga potisnile delnice Petrola, NLB in Luke Koper. Vlagateljem so najbolj zanimive Krkine delnice, s katerimi so doslej sklenili za 214.000 evrov poslov.