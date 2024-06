V Termah Dobrna odprli nov center za dogodke

Dobrna, 6. junija - Družba Terme Dobrna je danes odprla nov center za dogodke in spremljajoči bistro. Dvorana Panorama v prenovljeni stavbi nekdanje kavarne bo lahko sprejela do 120 oseb. Pri naložbi, ki je znašala nekaj več kot 1,5 milijona evrov, so upoštevali, da je stavba spomeniško zaščitena, so sporočili iz podjetja.