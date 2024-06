Slovenska vojska izvaja mednarodno vojaško vajo Gromsko krilo 2024

Nova Gorica/Tolmin/Idrija/Laško/Kočevje, 3. junija - Slovenska vojska do petka izvaja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja v okviru mednarodne vojaške vaje Gromsko krilo 2024, so sporočili z ministrstva za obrambo. Udeleženci bodo uporabljali minimalno manevrskega streliva, vozili bodo po javnih cestah in gozdnih poteh. Aktivnosti bodo za okolico, kolikor bo mogoče, nemoteče, so sporočili.