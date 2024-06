Na konferenci o podnebnih spremembah in razogljičenju zdravstva

Brdo pri Kranju, 3. junija - Politiki in strokovnjaki na konferenci Zdravstvo po zeleni poti razpravljajo o vplivu podnebnih sprememb in možnostih za razogljičenje zdravstva. Podnebne spremembe namreč predstavljajo vse večjo grožnjo za zdravje ljudi, saj povečujejo frekvenco in intenzivnost vročinskih valov, onesnaženost zraka ter spodbujajo širjenje okužb.