Tonin na taboru NSi: Naredimo vse, da se bo 9. junija zmage veselila desna sredina

Ribnica, 2. junija - Člani in simpatizerji stranke NSi so se danes v Ribnici srečali na tradicionalnem strankinem taboru, ki je potekal predvsem v luči bližajočih se evropskih volitev. Zbrane je nagovoril predsednik stranke in njen kandidat za evropske volitve Matej Tonin. Med drugim je zbrane pozval, naj naredijo vse, da bo 9. junija zmage veselila desna sredina.