Policisti preiskali serijo vlomov v gostinske lokale na območju Ljubljane

Domžale, 2. junija - Ljubljanski policisti so uspešno preiskali serijo vlomov v gostinske lokale na območju Ljubljane. Ta teden so odvzeli prostost 35-letniku iz BiH s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki naj bi v zadnjem mesecu vlomil v najmanj štiri gostinske lokale, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.