Carvajal, Vinicius Junior, Kroos in Modrić zaznamovali finale LP

London, 2. junija - Nogometaši madridskega Reala so sinoči zmagali v lige prvakov za rekordno 15. slavje v najmočnejšem klubskem tekmovanju. V velikem finalu so na londonskem Wembleyju premagali Borussio Dortmund z 2:0 (0:0). Poleg strelcev sta tekmo, ki so jo pred 90.000 gledalci sodili Slovenci na čelu z Slavkom Vinčićem, zaznamovala še dva igralca.