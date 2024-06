Đoković po nočnem trilerju in preobratu v osmino finala

Pariz, 2. junija - Srbski teniški as Novak Đoković se je po dvoboju, polnem preobratov, uvrstil v četrti krog odprtega prvenstva Francije v Parizu. Proti Lorenzu Musettiju je zaostajal z 1:2 v nizih, a nato okoli 3. ure zjutraj le ustavil mladega Italijana in po štirih urah in pol slavil s 7:5, 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:0.