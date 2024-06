Južni del Nemčije prizadele poplave

München, 1. junija - Velik del južne Nemčije so v petek zajele obilne padavine, ki se bodo po napovedih vremenoslovcev nadaljevale še danes in v nedeljo. Reke so prestopile bregove v več mestih po državi, prebivalce pa so iz poplavljenih domov morali reševati tudi s helikopterjem. Močne padavine so povzročile tudi težave v prometu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.