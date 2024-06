Iran obsodil uvedbo novih sankcij EU

Teheran, 1. junija - Iran je danes obsodil uvedbo novih sankcij EU zaradi dobave brezpilotnih letal Rusiji in oboroženim skupinam na Bližnjem vzhodu. Zunanje ministrstvo v Teheranu je potezo označilo za obžalovanja vredno, češ da temelji na "ponavljajočih se, absurdnih in neutemeljenih trditvah in obtožbah".