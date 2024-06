Newyorški borzni indeksi s tedenskim padcem

New York, 1. junija - Osrednji indeksi newyorškega Wall Streeta so v petek sklenili negativen teden, čeprav so na mesečni ravni ponovno napredovali. S&P 500 in Dow Jones sta v petek zaradi dobrega poročila o inflaciji skoraj nadoknadila izgubljeno v predhodnih dneh. Nasdaqu je šlo slabše, med drugim zaradi padca delnic podjetij, kot je Nvidia.