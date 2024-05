Newyorške borze končale mešano

New York, 31. maja - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili mešano. Ameriške delnice so v petek dan končale večinoma z rastjo, pri čemer sta Dow in S&P zrasla, potem ko so aprilski podatki za Fedove napovedi inflacije na splošno izpolnile pričakovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znižala se je cena nafte in zlata.