Ukrajinec Kovtun danes v Kopru še do dveh finalov

Koper, 31. maja - Na svetovnem pokalu v gimnastiki v Kopru so drugi dan kvalifikacij slovenske barve zastopali štirje telovadci. Kvalifikacije niso šle po željah Slovencev, najbolje sta se odrezala Lucija Hribar na gredi in Beno Kunst na preskoku, oba sta bila 13. Ukrajinec Ilija Kovtun si je priboril še četrti in peti finale.