Čeperju in Boli-Ujčiču četrto mestu v streljanju dvojic

Osijek, 31. maja - Strelca Jože Čeper in Denis Bola-Ujčič sta na evropskem prvenstvu z malo- in velikokalibrskim orožjem v Osijeku v streljanju dvojic s hitrostrelno pištolo na 25 metrov zasedla četrto mesto. V boju za bron sta bila uspešnejša Bolgara Lidija Nenčeva in Stojan Puškov.