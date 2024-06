EU VOLITVE: Tretji teden kampanje stopnjevanje predvolilnih aktivnosti, ostro med Svobodo in SDS

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 1. junija - Predzadnji teden kampanje so kandidati za evropske poslance intenzivirali delo na terenu in družbenih omrežjih, vse več jih volivce pozdravlja tudi s plakatov po Sloveniji. Približevanje volilnega dne zaostruje tudi odnose med Svobodo in SDS. Kandidate sicer čaka še zadnja etapa kampanje, nato pa bodo v nedeljo, 9. junija, svoje povedali volivci.