EU VOLITVE: V ospredju spletne kampanje za evropske volitve posamezni kandidati, manj evropske teme

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 1. junija - Kampanja pred evropskimi volitvami prehaja v ciljno ravnino. Tanja Oblak Črnič in Katja Koren Ošljak s katedre za medijske in komunikacijske študije FDV izpostavljata, da gre zlasti pri kampanji na spletu in družbenih omrežjih za izrazito personalizacijo, kjer se v ospredje postavlja posameznega kandidata, ne pa evropskih tem.