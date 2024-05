Indeks Ljubljanske borze teden sklenil nad mejo 1500 točk

Ljubljana, 31. maja - Na Ljubljanski borzi so v tem tednu sklenili za 7,66 milijona evrov poslov. Tečaji najpomembnejših delnic so se v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je danes končal pri 1500,01 točke, s čimer je nad mejo 1500 točk končal prvič po obdobju tik pred izbruhom svetovne finančne in gospodarske krize pred skoraj 16 leti.