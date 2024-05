Na Bovškem volk pokončal več ovac

Log pod Mangartom, 31. maja - Na planinskem pašniku v Loški Koritnici v okolici naselja Log pod Mangartom je volk v sredo napadel in pokončal sedem ovac, eno ranil, ena ovca pa je bila pogrešana. Lastnik je o dogodku pozneje obvestil pristojne na Zavodu za gozdove Slovenije in v četrtek tudi policijo, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.