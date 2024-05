Ljubljanska borza: V ospredju Krka

Ljubljana, 31. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,46 odstotka. Navzgor so ga potisnile delnice Krke, ki so pridobile skoraj tri odstotke, ter delnice Cinkarne Celje in Luke Koper. Prometa je bilo za nekaj manj kot 1,7 milijona evrov, od tega skoraj polovico z delnicami Krke.