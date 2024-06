Mineva stoletje od Kafkove smrti

Praga, 3. junija - Pred 100 leti je preminil češko-avstrijski pisatelj judovskega rodu Franz Kafka, ki velja za literarno legendo 20. stoletja, čeprav je v času življenja objavil le nekaj del. Pisatelju, ki se je podpisal pod dela, kot so Proces, Grad in Preobrazba, so se minuli teden poklonili s simpozijem na Filozofski fakulteti in knjigo zbrane kratke proze.