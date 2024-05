Slovensko jadranje na OI v Parizu s petimi posadkami v boj za medaljo

Koper, 31. maja - Toni Vodišek (formula kite), Žan Luka Zelko (ilca 7), Lina Eržen (iQFOiL) in Lin Pletikos (ilca 6) ter Tina Mrak in Jakob Božič (470) bodo zastopali Slovenijo na olimpijskih igrah v Parizu, kjer bo po dvajsetih letih ponovljena največja zasedba v olimpijskem jadranju iz naše države. Prvo ime bo nekdanji svetovni in evropski prvak Vodišek.