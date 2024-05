V Ljubljani in Mariboru v četrtek več ropov in tatvin

Ljubljana/Maribor, 31. maja - V četrtek so mariborski in ljubljanski policisti zabeležili več ropov in tatvin. V Mariboru je moški ukradel nahrbtnik, ob tem pa oškodovanca večkrat udaril. V Ljubljani je neznanec ukradel izdelke iz trgovine, po prerivanju z varnostnikom pa zbežal. Neznanka pa je iz ljubljanske prodajalne zbežala z več škatlami cigaret.