Na Severnem Primorskem nov čezmejni projekt na področju kulturnega turizma

Miren-Kostanjevica/Nova Gorica, 1. junija - V pomniku miru na Cerju na goriškem Krasu so ta teden predstavili čezmejni projekt BeWop - Beyond Walk of Peace, ki bo sofinanciran s sredstvi EU v okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Projekt v vrednosti skoraj 1,3 milijona evrov je nadgradnja dosedanjih aktivnosti za osveščanje o dogajanju v prvi svetovni vojni na tem območju.