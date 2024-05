Ob obnovi bolnice Franje tudi za prenos lastništva na državo

Ljubljana, 31. maja - Ob prizadevanjih za obnovo partizanske bolnice Franja, ki jo je uničila lanskoletna vodna ujma, so se ministrica za kulturo Asta Vrečko ter župana občin Idrija in Cerkno Tomaž Vencelj in Gašper Uršič strinjali, da bi bil smiseln prenos lastništva spomenika na državo. To bi olajšalo varovanje in ohranjanje tega zgodovinsko pomembnega območja.